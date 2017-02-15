السفير " اليماني " : إدارة " أوباما " كافأت إيران بالاتفاق النووي على حساب الملف اليمني

أثبت السفير اليمني لدى الأمم المتحدة " خالد اليماني " أن الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة " أوباما " تساهلت مع إيران على حساب الأزمة اليمنية .

وفي ندوة سياسية حول العملية السياسية في اليمن والتي عقدت أمس في " واشنطن " برعاية المعهد الإطلنطي " ذكر " اليماني " أن الإدارة الأمريكية السابقة كافأت إيران وحلفاؤها بالاتفاق النووي على حساب الأزمة اليمنية والسماح لإيران بتوسيع نفوذها في المنطقة .

وأضاف السفير " اليماني " أن التساهل بدأ مع لقاء ممثلي جماعة الحوثيين ووزير الخارجية السابق جون كيري في مسقط.

وأشار " اليماني " أن الملف اليمني لدى إدارة ترامب يحظى بزخمٍ كبير.

وأثبت " اليماني " أن الحكومة اليمنية رفضت خطة كيري كونها تكافئ الانقلابيين، ولا تستند على المرجعيات الثلاث المتفق عليها، كما تنهي الشرعية الدستورية للرئاسة في اليمن، وقد يفضي هذا باليمن كما حل بالصومال، عندما انهارت الرئاسة هناك في تسعينات القرن الماضي ".

وتطرق اليماني إلى الرؤية الجديدة التي يتمتع بها الأمين العام الجديد للأمم المتحدة، وفهمه العميق للأوضاع في المنطقة، والتزامه القوي بالعمل عبر مبعوثه الخاص إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ، ومع كافة الشركاء الدوليين لحل الأزمة.

وأضاف "الأمين العام للأمم المتحدة يدرك مخاطر التدخلات الإيرانية في شؤون اليمن والمنطقة والحاجة لصياغة استراتيجية شاملة لمعالجة الخلل في العلاقات العربية الإيرانية ".

وفي الندوة ذكر " اليماني " إن إيران دولة داعمة للإرهاب للأسف، ومازالت ترسل شحنات الأسلحة إلى المتمردين الحوثيين في خرق واضح للقانون الدولي وللقرارات الدولية ومنها القرار 2216 والقرار 2231، بهدف تحقيق حلم ملالي إيران في إيجاد موطئ قدم لها في اليمن، وخدمة أجندة الهيمنة التوسعية الإيرانية في المنطقة عبر وكلائها الحوثيين ".



